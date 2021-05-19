На кордоні сектора Гази терористи обстріляли вантажівки з медикаментами з Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. На кордоні з сектором Газа були терористами були обстріляні вантажівки з медикаментами, переданих в якості гуманітарної допомоги Газі Йорданією. Про це пише УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
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Як наголошується, інцидент стався 19 травня на контрольно-пропускному пункті “Керем Шалом”. Влада Ізраїлю повідомила Хашимітське королівство Йорданія про те, що під час доставки в сектор Гази медикаментів, переданих в якості гуманітарної допомоги Газі йорданським керівництвом, вантажівки потрапили під мінометний обстріл.
Також повідомляється, що поруч з вантажівками з гуманітарною допомогою розірвалися три мінометних снаряди. Було завдано збитків.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу заявив, що протягом 48 годин планується провести евакуацію українців, які перебувають в секторі Газа.
Як повідомляють медики з Гази, з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких — діти. Ще 1442 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.