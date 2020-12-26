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На границе ЮАР из-за пандемии в очередях погибли по меньшей мере 15 человек

Киев • УНН

 • 15818 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На южноафриканской стороне границы Бейтбриджа из Зимбабве в длинных очередях, которые были замедлены экранизацией коронавируса, за последние недели погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

На границе ЮАР из-за пандемии в очередях погибли по меньшей мере 15 человек

Гибель людей местные СМИ объясняли истощением и плохим самочувствием из-за отсутствия оборудования во время ожидания пересечения границы, иногда в течение нескольких дней.

Ряды неподвижных, преимущественно грузовых автомобилей, простирались в очередях на километры по узкой дороге, ведущей к внутреннему порту Бейтбридж, который является главным пунктом пересечения между странами, и более загруженным обычно в это время года из-за сезонного возвращения мигрантов в Зимбабве.

Южная Африка, в которой, по оценкам ООН, проживает 1,5 млн мигрантов из Зимбабве, страдает второй волной заражения COVID-19.

Власти подозревают, что всплеск заболевания вызван генетической мутацией коронавируса. Общее количество положительных случаев сейчас достигает отметки в один миллион.

По словам генерального директора Департамента здравоохранения Южной Африки Сендила Бутелези, скрининг коронавируса на исходящий трафик сейчас приостановлен, но негативный тест на COVID-19, проведенный в течение 30 дней, потребуется при повторном въезде.

Напомним, в Великобритании связывают новый и потенциально еще более инфекционный вариант COVID-19 с мутацией вируса, завезенного из Южной Африки.

Украинские Национальные Новости

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