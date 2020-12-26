На кордоні ПАР через пандемію у чергах загинуло щонайменше 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На південноафриканській стороні кордону Бейтбриджа із Зімбабве в довгих чергах, які були уповільнені екранізацією коронавірусу, за останні тижні загинуло щонайменше 15 людей. Про це пише Reuters, передає УНН.
Загибель людей місцеві ЗМІ пояснювали виснаженням та поганим самопочуттям через відсутність обладнання під час очікування перетину кордону, іноді протягом днів.
Ряди нерухомих, переважно вантажних автомобілів, простягалися в чергах на кілометри вузькою дорогою, що веде до внутрішнього порту Бейтбрідж, який є головним пунктом перетину між країнами, і є більш зайнятим зазвичай у цей час року через сезонне повернення мігрантів до Зімбабве.
Південна Африка, в якій, за оцінками ООН, проживає 1,5 млн мігрантів із Зімбабве, страждає на другу хвилю зараження на COVID-19.
Влада підозрює, що сплеск випадків спричинений генетичною мутацією коронавірусу. Загальна кількість позитивних випадків зараз сягає позначки в один мільйон.
За словами генерального директора Департаменту охорони здоров’я Південної Африки Сенділа Бутелезі, скринінг коронавірусу на вихідний трафік зараз призупинений, але негативний тест на COVID-19, проведений протягом 30 днів, буде потрібен при повторному в’їзді.
Нагадаємо, у Великій Британії пов’язують новий і потенційно ще більш інфекційний варіант COVID-19 з мутацією віруса, завезеного з Південної Африки.