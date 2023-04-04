На границе Украины с Молдовой заработал первый совместный пункт пропуска на железной дороге

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"На границе между Украиной и Молдовой, в частности, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневое 1 – Басарабьяска", впервые контрольные процедуры осуществили все контролирующие органы обеих стран в одном месте - на молдавской стороне указанного п/п. Железнодорожные вагоны с солью, которые следовали транзитом через Республику Молдова оформили в режиме ввоза на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что такая международная практика впервые применяется в железнодорожном пункте пропуска на украинской границе, и в будущем может использоваться на границе с европейскими странами. Таможенная служба сообщила, что до сих пор украинские таможенники и пограничники осуществляли контрольные мероприятия совместно с коллегами из соседних стран только в некоторых автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей.

"Ожидается, что проведение оформления контрольными службами в одном пункте пропуска будет способствовать расширению экспортного потенциала Украины и транзитных возможностей Молдовы. В дальнейшем, после победы Украины - еще и расширению экспорта молдавских предприятий на внешние рынки с использованием логистики портов Одессы", - подытожили в ведомстве.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет включать дальнейшую ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией.