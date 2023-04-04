На кордоні України з Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці

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"На кордоні між Україною та Молдовою, зокрема, у пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 – Басараб’яска", вперше контрольні процедури здійснили всі контролюючі органи обох країн в одному місці - на молдовській стороні зазначеного п/п. Залізничні вагони із сіллю, які слідували транзитом через Республіку Молдова оформили в режимі ввезення на територію України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що така міжнародна практика вперше застосовується у залізничному пункті пропуску на українському кордоні, і в майбутньому може використовуватися на кордоні з європейськими країнами. Митна служба повідомила, що до сьогодні українські митники та прикордонники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами з сусідніх країн лише у деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

"Очікується, що проведення оформлення контрольними службами в одному пункті пропуску сприятиме розширенню експортного потенціалу України й транзитних можливостей Молдови. Надалі, після перемоги України - ще і розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Одеси", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів оновлює стратегію реформування митниці, яка міститиме подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією.