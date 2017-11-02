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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48854 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115703 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103025 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104864 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93107 просмотра

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11 марта, 11:14 • 104047 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102114 просмотра

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На конкурс руководящих должностей министерств подали более 10 тыс. заявок

На конкурс руководящих должностей министерств подали более 10 тыс. заявок

Киев  •  УНН

 • 11258 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заявки на участие в конкурсном отборе на руководящие должности 10 украинских министерств подало более 10 тыс. человек. Об этом во время пресс-конференции сказала заместитель Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Татьяна Ковтун, передает УНН.

"10 министерств сейчас проходят через достаточно интенсивный период проведения конкурса. Интерес к конкурсу очень большой - только через портал вакансий career.gov.ua направилось 6,5 тыс. кандидатов", - отметила она.

По словам Т.Ковтун, этот показатель не учитывает заявки госслужащих, а также те, которые подавали документы направления.

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"Я думаю, что более 10 тыс. граждан уже вовлечены в этот процесс", - сообщила она.

В то же время заместитель госсекретаря подчеркнула, что конкурсный отбор происходит очень строго.

"До конца этого года планируется более 800 вакансий во всех этих министерствах объявить... Сейчас довольно мало у нас есть конкурсов, которые уже завершились - у нас сейчас 12 генеральных директоров отобраны, и вот Минюст, так сказать,"фронт-раннер" в этом процессе. У нас в минрегионе около 30 экспертов отобраны, но это довольно маленькая доля того, что ожидается", - добавила она.

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