На конкурс руководящих должностей министерств подали более 10 тыс. заявок

"10 министерств сейчас проходят через достаточно интенсивный период проведения конкурса. Интерес к конкурсу очень большой - только через портал вакансий career.gov.ua направилось 6,5 тыс. кандидатов", - отметила она.

По словам Т.Ковтун, этот показатель не учитывает заявки госслужащих, а также те, которые подавали документы направления.

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"Я думаю, что более 10 тыс. граждан уже вовлечены в этот процесс", - сообщила она.

В то же время заместитель госсекретаря подчеркнула, что конкурсный отбор происходит очень строго.

"До конца этого года планируется более 800 вакансий во всех этих министерствах объявить... Сейчас довольно мало у нас есть конкурсов, которые уже завершились - у нас сейчас 12 генеральных директоров отобраны, и вот Минюст, так сказать,"фронт-раннер" в этом процессе. У нас в минрегионе около 30 экспертов отобраны, но это довольно маленькая доля того, что ожидается", - добавила она.