На конкурс керівних посад міністерств подали більше 10 тис. заявок

"10 міністерств зараз проходять через досить інтенсивний період проведення конкурсу. Інтерес до конкурсу дуже великий – лише через портал вакансій career.gov.ua подалося 6,5 тисяч кандидатів", - зазначила вона.

За словами Т.Ковтун, цей показник не враховує заявки держслужбовців, а також ті, які подавали документи напряму.

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"Я думаю, що більше 10 тис. громадян вже залучені до цього процесу", - повідомила вона.

Водночас заступник держсекретаря підкреслила, що конкурсний відбір відбувається дуже суворо.

"До кінця цього року планується більше 800 вакансій в усіх цих міністерствах оголосити…Зараз досить мало у нас є конкурсів, які вже завершились – у нас зараз 12 генеральних директорів відібрано, і ось Мін'юст, так би мовити, "фронт-раннер" в цьому процесі. У нас в мін регіоні близько 30 експертів відібрано, але це досить маленька частка того, що очікується," - додала вона.