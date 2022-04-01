На Киевском направлении уничтожены десятки вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей и грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинские воины "подчистили" район сосредоточения врага на Киевском направлении. Удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"После мощного огневого поражения артиллерией воинами Сухопутных войск ВС Украины и Национальной гвардии Украины удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника", - говорится в сообщении.
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