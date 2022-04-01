На Київському напрямку знищено десятки ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів та вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українські воїни "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку. Вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Після потужного вогневого ураження артилерією воїнам Сухопутніх військ ЗС України та Національної гвардії України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника",- йдеться в повідомленні.
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