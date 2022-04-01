На Київському напрямку знищено десятки ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів та вантажівок

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українські воїни "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку. Вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.