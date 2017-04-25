В Киевской области выросли объемы строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. С начала года предприятия Киевской области выполнили строительных работ на общую сумму более 800 млн грн. Об этом сообщило главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 года, по сравнению с январем-мартом 2016 года, составил 103,3%.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 91,4% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонты - 5,3% и 3,3% соответственно.
Напомним, Киевская область попала в пятерку лидеров по объему строительства жилья в Украине.
По итогам 2016 года, среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.