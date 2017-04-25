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На Київщині зросли обсяги будівництва

На Київщині зросли обсяги будівництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. З початку року підприємства Київської області виконали будівельних робіт на загальну сумму понад 800 млн грн. Про це повідомило головне управління статистики у Київській області, передає УНН.

Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017 року, порівняно з січнем-березнем 2016 року, становив 103,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 91,4% від загального обсягу виконаних робіт, капітальний і поточний ремонти – 5,3% та 3,3% відповідно.

Нагадаємо, Київщина потрапила у п'ятірку лідерів за обсягом будівництва житла в Україні.

За підсумками 2016 року, серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.

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