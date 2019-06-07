В Киевской области пропал самолет: возможна авиакатастрофа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Киевской области пропал самолет с тремя людьми на борту. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"По предварительной информации, исчез самолет, на борту которого находятся три человека. Самолет принадлежит аэроклубу "Чайка", все остальные обстоятельства выясняются", - отметила Рубан.
В то же время, по информации источников УНН, упомянутый самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".
Сейчас УНН пытается подтвердить информацию в компетентных органах.
Напомним, ранее во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
Сейчас у правоохранителей есть несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.