На Київщині зник літак: можлива авіакатастрофа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Київщині зник літак з трьома людьми на борту. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
“За попередньою інформацією, зник літак, на борту якого перебувають троє людей. Літак належить аероклубу „Чайка“, всі інші обставини з’ясовуються”, — зазначила Рубан.
Водночас, за інформацією джерел УНН, згаданий літак впав на 19-му кілометрі Житомирського шоссе біля спортивної бази “Святошин”.
Наразі УНН намагається підтвердити інформацію у компетентних органах.
Нагадаємо, раніше під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.
Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.