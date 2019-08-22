В Киевской области задержан руководитель общественной организации, который шантажировал предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратурой Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области ДЗЭ НП Украины разоблачен на получении неправомерной выгоды руководитель общественной организации, который требовал и получил денежные средства в сумме 5600 долларов США от представителя коммерческой структуры за неосуществление препятствий хозяйственной деятельности общества, а именно не блокирование движения транспортных средств, осуществляющих перевозки неопасных отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Руководителя общественной организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, последнему готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права за совершение действий или бездействие с использованием полномочий, сопряженное с вымогательством такой выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.
Напомним, в Житомире разоблачили общественного активиста в вымогательстве 30 000 долларов.