В Киевской области задержан руководитель общественной организации, который шантажировал предпринимателя

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Руководителя общественной организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, последнему готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права за совершение действий или бездействие с использованием полномочий, сопряженное с вымогательством такой выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Напомним, в Житомире разоблачили общественного активиста в вымогательстве 30 000 долларов.