В Киевской области задержан руководитель общественной организации, который шантажировал предпринимателя

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 18784 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 53865 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120814 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125922 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128589 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152960 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150988 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140839 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 11:59 • 132341 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132568 просмотра
Актуальное
В Киевской области задержан руководитель общественной организации, который шантажировал предпринимателя

В Киевской области задержан руководитель общественной организации, который шантажировал предпринимателя

Киев  •  УНН

 • 11091 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратурой Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области ДЗЭ НП Украины разоблачен на получении неправомерной выгоды руководитель общественной организации, который требовал и получил денежные средства в сумме 5600 долларов США от представителя коммерческой структуры за неосуществление препятствий хозяйственной деятельности общества, а именно не блокирование движения транспортных средств, осуществляющих перевозки неопасных отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Руководителя общественной организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, последнему готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права за совершение действий или бездействие с использованием полномочий, сопряженное с вымогательством такой выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Напомним, в Житомире разоблачили общественного активиста в вымогательстве 30 000 долларов.

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