На Київщині затримано керівника громадської організації, який шантажував підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України викрито на отриманні неправомірної вигоди керівника громадської організації, який вимагав та отримав грошові кошти в сумі 5600 доларів США від представника комерційної структури за нездійснення перешкод господарської діяльності товариства, а саме не блокування руху транспортних засобів, які здійснюють перевезення безпечних відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Керівника громадської організації затримано в порядку ст. 208 КПК України, останньому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права за вчинення дій або бездіяльність з використанням повноважень, поєднане з вимаганням такої вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369-3 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Житомирі викрили громадського активіста у вимаганні 30 тисяч доларів.