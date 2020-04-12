В Киевской области зафиксировано еще три случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В городе Ирпень Киевской области сегодня подтвердили еще три случая коронавирусной болезни. Об этом в Facebook написал первый заместитель городского главы Александр Маркушин, передает УНН.
"Сегодня получили положительный ПЦР-анализ еще 3 пациентов. Таким образом, по состоянию на 12 апреля на территории Ирпенского городского совета имеем 15 подтверждено больных COVID-19. Всего имеем 127 подозрений, из которых 15 подтвержденных (8 - Ирпень, 4 - Коцюбинское, 2 - Ворзель и 1 - Гостомель", - написал Маркушин.
По его словам, у 95 пациентов не обнаружено болезни, ПЦР-анализ отрицательный.
"Ждем результатов анализов 17 пациентов. Проводим дезинфекцию мест общего пользования", - добавил Маркушин.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.