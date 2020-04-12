На Київщині зафіксовано ще три випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Ірпінь Київської області сьогодні підтвердили ще три випадки коронавірусної хвороби. Про це в Facebook написав перший заступник міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.
"Сьогодні отримали позитивний ПЛР-аналіз ще 3 пацієнтів. Таким чином, станом на 12 квітня на території Ірпінської міської ради маємо 15 підтверджено хворих COVID-19. Всього маємо 127 підозр, з яких 15 підтверджених (8 - Ірпінь, 4 - Коцюбинське, 2 - Ворзель та 1 - Гостомель", - написав Маркушин.
За його словами, у 95 пацієнтів не виявлено хвороби, ПЛР-аналіз негативний.
"Чекаємо результатів аналізів 17 пацієнтів. Проводимо дезінфекцію місць загального користування", - додав Маркушин.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.