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На Київщині зафіксовано ще три випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Ірпінь Київської області сьогодні підтвердили ще три випадки коронавірусної хвороби. Про це в Facebook написав перший заступник міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.

"Сьогодні отримали позитивний ПЛР-аналіз ще 3 пацієнтів. Таким чином, станом на 12 квітня на території Ірпінської міської ради маємо 15 підтверджено хворих COVID-19. Всього маємо 127 підозр, з яких 15 підтверджених (8 - Ірпінь, 4 -  Коцюбинське, 2 - Ворзель та 1 - Гостомель", - написав Маркушин.

За його словами, у 95 пацієнтів не виявлено хвороби, ПЛР-аналіз негативний.

"Чекаємо результатів аналізів 17 пацієнтів. Проводимо дезінфекцію місць загального користування", - додав Маркушин.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.

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