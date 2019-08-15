На Киевщине из окна выпал 4-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В г. Вишневое Киевской области 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс служба Киевской области, передает УНН.
В г. Вишневое нетрезвая мать оставила 4-летнего ребенка в квартире и вышла покурить. Вернувшись женщина заметила, что сына нет. Выглянув в окно увидела малыша на траве, окруженного посторонними людьми.
“Мальчик находится в больнице с многочисленными травмами — ушибами и переломами обеих ног”, — говорится в сообщении.
Во время медицинского обследования в крови матери обнаружена 2,03 промилле алкоголя. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.
По информации полиции в г. Васильков произошла подобная ситуация. Там ребенок выпал со второго этажа, но к счастью без тяжелых последствий.
Напомним, в результате ДТП во Львове госпитализировали мальчика с сотрясением головного мозга.