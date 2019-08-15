На Київщині з вікна випав 4-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У м. Вишневе на Київщині 4-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Про це повідомили у пресслужбі Київської області, передає УНН.
У м. Вишневе мати напідпитку залишила 4-річну дитину в квартирі і вийшла покурити. Повернувшись жінка помітила, що сина немає. Визирнувши у вікно побачила малюка на траві, оточеного сторонніми людьми.
“Хлопчик перебуває в лікарні з численними травмами — забоями та переломами обох ніг”, — йдеться в повідомленні.
Під час медичного обслідування у крові матері виявлено 2,03 проміле алкоголю. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.
За інформацією поліції у м. Васильків сталася подібна ситуація. Там дитина випала з другого поверху, але на щастя без тяжких наслідків.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львові госпіталізували хлопчика зі струсом головного мозку.