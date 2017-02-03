В Киевской области будут судить мужчину за избиение журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины, который избил журналиста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Киево-Святошинская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужины, который в октябре прошлого года, препятствуя работе журналиств и оператора информационного агентства, нанес кулаком два удара в лицо журналисту. Журналисты снимали сюжет вблизи озера в административных границах Шпитковского сельского совета Киево-Святошинского района, где осуществлялась добыча полезных ископаемых.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст.345-1 (умышленное причинение журналисту легких телесных повреждений в связи с осуществлением журналистом законной профессиональной деятельности) УК Украины. В конце октября ему объявили подозрение в совершенном преступлении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.