На Київщині судитимуть чоловіка за побиття журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно 47-річного чоловіка, який побив журналіста. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який у жовтні минулого року, перешкоджаючи роботі журналісту та оператору інформаційного агентства, наніс кулаком два удари в обличчя журналісту. Медійники знімали сюжет поблизу озера в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, де здійснювався видобуток корисних копалин.
Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України. Наприкінці жовтня йому оголосили підозру у скоєному злочині.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.