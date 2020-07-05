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4 марта, 14:27 • 121878 просмотра

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В Киевской области ищут 13-летнего парня

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Из центра социальной реабилитации в селе Хотов сбежал 13-летний Ярослав Шевлюга. Правоохранители продолжают поиски парня. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, информирует УНН.

"Об исчезновении воспитанника центра социальной реабилитации, расположенного в селе Хотов, сообщил в полицию работник детского учреждения. Известно, что 13-летний Шевлюга Ярослав убежал из центра 4 июля, около 16 часов. В поисках малолетнего задействован личный состав Киево-Святошинского отдела полиции, ювенальная превенция, ориентированные мобильные наряды полиции и общественность", - говорится в сообщении.

Приметы парня: на вид 14 лет, рост 165 см, спортивного телосложения, лицо круглое, волосы светлые с длинным волосами.

Был одет: футболка красного цвета, серые шорты и черные кроссовки. Мобильного телефона и денежных средств при себе не имел.

"Полиция обращается ко всем, кому может быть известно местонахождение беглеца, с просьбой заявить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить на "102", - резюмировали в полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве без вести пропал мужчина с инвалидностью.

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