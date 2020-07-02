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У Києві безвісти зник чоловік з інвалідністю

У Києві безвісти зник чоловік з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Столичні правоохоронці розшукують безвісти зниклого чоловіка з інвалідністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення 31-річного киянина звернулася його мати. Вона повідомила про те, що 28 червня син пішов з квартири на вулиці Будищанська та до теперішнього часу не повернувся. Правоохоронці з’ясували, що чоловік — людина з інвалідністю, має захворювання ДЦП, при ходьбі шкутильгає з нахилом вперед”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що чоловік на вигляд 30 років, має зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темне, карі очі. Був одягнений у довгі шорти темно-зеленого кольору, синю футболку з сірими рукавами і гумові крокси темного кольору.

“Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою безвісти зниклий) Кримінального кодексу України”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Одещині безвісти зникла неповнолітня дівчина.

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