На Одещині безвісти зникла неповнолітня дівчина

"Овідіопольським відділом поліції в Одеській області розшукується жителька с. Молодіжне Галинська Єсенія Валентинівна, 2004 року народження, яка 28 червня поточного року поїхала до м. Чорноморськ на море та досі не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст приблизно 155 см, худорлява, волосся руде коротке.

Була одягнена: в чорні шорти, чорну футболку з надписом "твои слёзы моё вино", чорні шльопанці, чорну панамку.

Нагадаємо, на Буковині у постраждалому від негоди районі чоловік впав з підводи у струмок і зник, поліція розшукує безвісти зниклого.