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На Одещині безвісти зникла неповнолітня дівчина

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В Одеській області оголошено в розшук неповнолітню дівчину, яка поїхала на море та досі не повернулася. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Овідіопольським відділом поліції в Одеській області розшукується жителька с. Молодіжне Галинська Єсенія Валентинівна, 2004 року народження, яка 28 червня поточного року поїхала до м. Чорноморськ на море та досі не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст приблизно 155 см, худорлява, волосся руде коротке.

Була одягнена: в чорні шорти, чорну футболку з надписом "твои слёзы моё вино", чорні шльопанці, чорну панамку.

Нагадаємо, на Буковині у постраждалому від негоди районі чоловік впав з підводи у струмок і зник, поліція розшукує безвісти зниклого.

Українські Національні Новини

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