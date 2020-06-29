На Одещині безвісти зникла неповнолітня дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Одеській області оголошено в розшук неповнолітню дівчину, яка поїхала на море та досі не повернулася. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Овідіопольським відділом поліції в Одеській області розшукується жителька с. Молодіжне Галинська Єсенія Валентинівна, 2004 року народження, яка 28 червня поточного року поїхала до м. Чорноморськ на море та досі не повернулася", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст приблизно 155 см, худорлява, волосся руде коротке.
Була одягнена: в чорні шорти, чорну футболку з надписом "твои слёзы моё вино", чорні шльопанці, чорну панамку.
Нагадаємо, на Буковині у постраждалому від негоди районі чоловік впав з підводи у струмок і зник, поліція розшукує безвісти зниклого.