На Київщині шукають 13-річного хлопця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Із центру соціальної реабілітації у селі Хотів втік 13-річний Ярослав Шевлюга. Наразі правоохоронці продовжують пошуки хлопця. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, інформує УНН.

"Про зникнення вихованця центру соціальної реабілітації, розташованого у селі Хотів, повідомив до поліції працівник дитячого закладу. Відомо, що 13-річний Шевлюга Ярослав втік з центру 4 липня, близько 16 години. У пошуках малолітнього задіяні особовий склад Києво-Святошинського відділу поліції, ювенальна превенція, орієнтовані мобільні наряди поліції та громадськість", - йдеться у повідомленні.

Прикмети хлопця: на вигляд 14 років, зріст 165 см, спортивної статури, обличчя кругле, волосся світле з довгим чубом.

Був одягнений: футболка червоного кольору, сірі шорти та чорні кросівки. Мобільного телефону та грошових коштів при собі не мав.

"Поліція звертається до усіх, кому може бути відоме місцеперебування втікача, з проханням заявити про це до найближчого відділу поліції, або зателефонувати на "102", - резюмували у поліції.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві безвісти зник чоловік з інвалідністю.

 

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