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15 марта, 19:03 • 116264 просмотра

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В Киевской области работников железной дороги будут судить за присвоение 224 тыс. грн

В Киевской области работников железной дороги будут судить за присвоение 224 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7044 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киевской области работников железной дороги будут судить за присвоение средств на сумму 224 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц обособленного подразделения главного материального склада Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога" (правопреемник-публичное акционерное общество "Украинская железная дорога") на основании заведомо поддельных документов, 8 сотрудникам Главного материального склада, которые фактически не работали, за период с февраля 2012 по июль 2015 гг. была незаконно начислена заработная плата и обязательные взносы в государственные фонды на общую сумму 224 тыс. грн, которые в дальнейшем незаконно присвоили.

Действия служащих квалифицировали по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении четырех служащих, которые путем фиктивного трудоустройства лиц присвоили и растратили денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам подразделения, направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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