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На Київщині працівників залізниці судитимуть за привласнення 224 тис.грн

На Київщині працівників залізниці судитимуть за привласнення 224 тис.грн

Київ • УНН

 • 7044 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Київщині працівників залізниці судитимуть за привласнення коштів на суму 224 ти.с грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що в результаті незаконних дій службових осіб відокремленого підрозділу головного матеріального складу Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця” (правонаступник-публічне акціонерне товариство “Українська залізниця”) на підставі завідомо підроблених документів, 8 співробітникам Головного матеріального складу, які фактично не працювали, за період часу з лютого 2012 по липень 2015 була незаконно нарахована заробітна плата та обов’язкові внески до державних фондів на загальну суму 224 тис грн, які в подальшому незаконно привласнили.

Дії службовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) КК України.

Обвинувальний акт стосовно чотирьох службовців, які шляхом фіктивного працевлаштування осіб привласнили та розтратили грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам підрозділу, скеровано до суду для розгляду по суті .

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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