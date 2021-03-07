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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57103 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78192 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111266 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146707 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196551 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193896 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280375 просмотра

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В Киевской области сообщили о подозрении дуэту сбытчиков "метадона"

В Киевской области сообщили о подозрении дуэту сбытчиков "метадона"

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Бровары задержали и сообщили о подозрении молодым людям, которые организовали незаконный бизнес. Злоумышленники сбывали наркотические вещества путем "закладок" в разных частях города, предварительно получив заказ в интернет-магазине одного из мобильных приложений. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Детали

Разоблачили незаконную деятельность мужчин правоохранители Броварского районного управления полиции. Наркосбытчиками оказались 24-летний и 27-летний жители Черкасской области.

Полицейские задержали злоумышленников "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств полиэтиленовые пакеты с расфасованным наркотическим средством "метадон" и направили их на экспертное исследование.

Как отметили правоохранители, следователи под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры Киевской области сообщили наркосбытчикам о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас полицейские проверяют причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столичной области.

Дополнение

Сотрудниками уголовного розыска Главного управления полиции Закарпатья при силовой поддержке бойцов Роты особого назначения в Ужгороде была проведена спецоперация по задержанию межрегионального наркодилера.

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