В Киевской области сообщили о подозрении дуэту сбытчиков "метадона"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Бровары задержали и сообщили о подозрении молодым людям, которые организовали незаконный бизнес. Злоумышленники сбывали наркотические вещества путем "закладок" в разных частях города, предварительно получив заказ в интернет-магазине одного из мобильных приложений. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
Детали
Разоблачили незаконную деятельность мужчин правоохранители Броварского районного управления полиции. Наркосбытчиками оказались 24-летний и 27-летний жители Черкасской области.
Полицейские задержали злоумышленников "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств полиэтиленовые пакеты с расфасованным наркотическим средством "метадон" и направили их на экспертное исследование.
Как отметили правоохранители, следователи под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры Киевской области сообщили наркосбытчикам о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Сейчас полицейские проверяют причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столичной области.
Дополнение
Сотрудниками уголовного розыска Главного управления полиции Закарпатья при силовой поддержке бойцов Роты особого назначения в Ужгороде была проведена спецоперация по задержанию межрегионального наркодилера.