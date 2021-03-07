На Київщині повідомили про підозру дуету збувачів "метадону"

Деталі

Викрили незаконну діяльність чоловіків правоохоронці Броварського районного управління поліції. Наркозбувачами виявилися 24-річний та 27-річний мешканці Черкащини.

Поліцейські затримали зловмисників "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у якості речових доказів поліетиленові пакунки з розфасованим наркотичним засобом "метадон" та направили їх на експертне дослідження.

Як зазначили правоохоронці, слідчі за процесуальним керівництвом Броварської місцевої прокуратури Київської області повідомили наркозбувачам про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі поліцейські перевіряють причетність цих осіб до вчинення аналогічних злочинів на території столичної області.

Доповнення

Співробітниками карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття за силової підтримки бійців Роти особливого призначення в Ужгороді було провено спецоперацію по затриманню міжрегіонального наркодилера.