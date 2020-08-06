В Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киевской области из-за отравления парами газов при чистке канализации ямы погибли три человека, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"5 августа около 23:00 в селе Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, в городе Вовчанск Харьковской области в канализационные яме обнаружен труп человека.