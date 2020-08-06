На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Київщині через отруєння парами газів під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей, ще одну особу госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"5 серпня близько 23:00 у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Вовчанськ Харківської області у каналізаційні ямі виявлено труп людини.