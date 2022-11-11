В Киевской области могут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

Цитата

"Сегодня, 11 ноября, с 9:00 до 11:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить ликвидацию ВНП (взрывоопасных предметов – ред.). В некоторых громадах могут быть слышны звуки взрывов!" – говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился направить в Украину саперов для обучения украинских коллег.