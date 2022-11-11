В Киевской области могут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в Бучанском районе Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в Telegram сообщила Киевская областная военная администрация, передает УНН.
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"Сегодня, 11 ноября, с 9:00 до 11:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить ликвидацию ВНП (взрывоопасных предметов – ред.). В некоторых громадах могут быть слышны звуки взрывов!" – говорится в сообщении.
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