На Київщині можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні у Бучанському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це в Telegram повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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"Сьогодні, 11 листопада, з 9:00 до 11:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС проводитимуть ліквідацію ВНП (вибухонебезпечних предметів – ред.). У деяких громадах може бути чутно звуки вибухів!" – ідеться у повідомленні.
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