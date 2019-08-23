В Киевской области грабители прострелили ногу пенсионеру

В с. Воропаевка Иванковского района Киевской области неустановленные лица проникли в частный дом, где напали на хозяина - пенсионера и его жену. Преступники связали их и начали требовать деньги. Когда хозяин сообщил об отсутствии денег, то один из грабителей прострелил ему ногу из пистолета. После этого грабители забрали ювелирные украшения, которые обнаружили в доме и скрылись с места совершения преступления на автомобиле, принадлежащем пострадавшему.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве открытом по ст. 187 (разбой) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области битой избили местного депутата