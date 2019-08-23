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На Київщині грабіжники прострелили ногу пенсіонерові

На Київщині грабіжники прострелили ногу пенсіонерові

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час пограбування в одному з сіл Київської області злочинці прострелили ногу пенсіонерові. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У с. Воропаївка Іванківського району Київської області невстановлені особи проникли до приватного будинку, де напали на господаря – пенсіонера та його дружину. Злочинці зв’язали їх та почали вимагати гроші. Коли господар повідомив про відсутність грошей, то один з грабіжників прострелив йому ногу з пістолета. Після цього грабіжники забрали ювелірні прикраси, які виявили в будинку та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі, що належить потерпілому.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження відкритому за ст. 187 (розбій) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

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