В Киевской области горело предприятие по выращиванию грибов: пламя охватило около 1600 кв. м
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На Киевщине вспыхнуло предприятие по выращиванию грибов в Бучанском районе. Пламя охватило 1600 кв.м. Об этом рассказали в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня в 15:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия в с. Липовка Бучанского района. Возгорание возникло в двухэтажном здании по выращиванию грибов. Площадь пожара составляет около 1600 кв.м.”, — рассказали в ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС загорелось двухэтажное здание предприятия по выращиванию грибов в селе Липовка, что в Бучанском районе. На ликвидацию этого пожара выехали 28 спасателей и 9 машин ГСЧС.
В 17:47 пожар локализовали, а в 18:21 потушили полностью.
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О причинах возгорания спасатели пока не сообщают.