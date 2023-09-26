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На Київщині горіло підприємство з вирощування грибів: полум'я охопило близько 1600 кв. м

На Київщині горіло підприємство з вирощування грибів: полум'я охопило близько 1600 кв. м

Київ • УНН

 • 418611 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Київщині спалахнуло підприємство з вирощування грибів у Бучанському районі. Полум’я охопило 1600 кв.м. Про це розповіли в ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні о 15:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства у с. Липівка Бучанського району. Загорання виникло у двоповерховій будівлі з вирощування грибів. Площа пожежі становить близько 1600 кв.м.”, — розповіли у ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС зайнялась двоповерхова будівля підприємства з вирощування грибів у селі Липівка, що в Бучанському районі. На ліквідацію цієї пожежі виїхали 28 рятувальників та 9 машин ДСНС.

О 17:47 пожежу локалізували, а о 18:21 загасили повністю.

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Про причини займання рятувальники наразі не повідомляють.

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