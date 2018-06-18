В Киевской области мужчина подорвался, демонстрируя взрывчатку онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Взрыв произошел в доме в Киевской области, в результате которого тяжелые травмы получил 25-летний мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Два выпивших товарища с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в квартире потерпевшего. О происшествии полиции сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь парню.
Правоохранители провели обыск. С подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.
Сейчас полицейские устанавливают откуда у молодого человека арсенал боеприпасов, проводится комплекс следственных действий. Также продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Напомним, в Черниговской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате тяжелые ожоги получил 51-летний мужчина.