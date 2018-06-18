На Київщині чоловік підірвався, демонструючи вибухівку онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вибух стався у будинку в Київській області, внаслідок якого тяжкі травми отримав 25-річний чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж - демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату "РГД-5", тротилову шашку та детонатор. У результаті необережного поводження з ними стався вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки", – йдеться в повідомленні.
Вибух стався у квартирі потерпілого. Про подію поліції повідомив працівник Васильківської центральної районної лікарні, який надавав невідкладну медичну допомогу хлопцю.
Правоохоронці провели обшук. З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.
Наразі поліцейські встановлюють звідки у молодого чоловіка арсенал боєприпасів, проводиться комплекс слідчих дій. Також триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Нагадаємо, у Чернігівській області у двоповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. У результаті важкі опіки отримав 51-річний чоловік.