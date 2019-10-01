Над Киевом заметили "самолет-маяк" для проверки оборудования аэропортов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В небе над украинской столицей заметили “самолет-маяк” для настройки оборудования аэропорта, рейс, который зарегистрирован как UTS155 — можно было наблюдать на сервисе Flightradar24, пишет УНН.
Скорее всего, так называемый "самолет-маяк", который выполняет юстировки нового радиомаяка аэропорта, так называемой DVOR / DME-системы, установленной в аэродромных комплексах. Система обеспечивает выдачу информации об азимуте и удаления воздушных судов.
Корректировкой работы маяка занимается принадлежащий госкомпании «Украерорух» двухмоторный винтовой Beech B300 Super King Air 350, что можно проверить на ресурсе.
Суть процесса в том, что наземная аппаратура выдает самолету его собственные координаты, высоту, скорость, азимут. Эти данные сверяются с теми, что показывают приборы самого воздушного судна.