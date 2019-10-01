Над Києвом помітили "літак-маяк" для перевірки обладнання летовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У небі над українською столицею помітили “літак-маяк” для налаштування обладнання аеропорту, рейс, який зареєстрований як UTS155 — можна було спостерігати на сервісі Flightradar24, пише УНН.
Найімовірніше, так званий “літак-маяк”, який виконує юстирування нового радіомаяка аеропорту, так званої DVOR/DME-системи, встановленої в аеродромних комплексах. Система забезпечує видачу інформації про азимут і віддалення повітряних суден.
Коригуванням роботи маяка займається належить держкомпанії “Украерорух” двомоторний гвинтовий Beech B300 Super King Air 350, що можна перевірити на ресурсі.
Суть процесу в тому, що наземна апаратура видає літаку його власні координати, висоту, швидкість, азимут. Ці дані звіряються з тими, що показують прилади самого повітряного судна.