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Над Києвом помітили "літак-маяк" для перевірки обладнання летовищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У небі над українською столицею помітили “літак-маяк” для налаштування обладнання аеропорту, рейс, який зареєстрований як UTS155 — можна було спостерігати на сервісі Flightradar24, пише УНН.

Над Києвом помітили "літак-маяк" для перевірки обладнання летовищ

Найімовірніше, так званий “літак-маяк”, який виконує юстирування нового радіомаяка аеропорту, так званої DVOR/DME-системи, встановленої в аеродромних комплексах. Система забезпечує видачу інформації про азимут і віддалення повітряних суден.

Коригуванням роботи маяка займається належить держкомпанії “Украерорух” двомоторний гвинтовий Beech B300 Super King Air 350, що можна перевірити на ресурсі.

Суть процесу в тому, що наземна апаратура видає літаку його власні координати, висоту, швидкість, азимут. Ці дані звіряються з тими, що показують прилади самого повітряного судна.

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