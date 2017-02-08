На китайской фабрике аккумуляторов Samsung произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI в китайском городе Тяньцзинь произошел пожар, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сообщается, что предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.
В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых видно, как над зданием фабрики поднимаются клубы черного дыма.
Представитель завода Шин Юн Ду заявил, что пожар вспыхнул в хранилище отходов, где хранились в том числе бракованные батареи, однако он не повлиял на производственный процесс.
При этом представители городской пожарной службы сообщают, что произошло возгорание батарей в одном из производственных цехов.
Как сообщал УНН, компания Samsung объяснила, почему аккумуляторы Galaxy Note 7 вспыхивали .