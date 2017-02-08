На китайській фабриці акумуляторів Samsung сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На заводі з виробництва акумуляторних батарей компанії Samsung SDI в китайському місті Тяньцзінь сталася пожежа, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що підприємство постачало комплектуючі для смартфонів Galaxy Note 7, виробництво яких припинилося після численних вибухів батарей.
У китайській соціальній мережі Weibo з'явилися фотографії, на яких видно, як над будівлею фабрики піднімаються клуби чорного диму.
Представник заводу Шин Юн Ду заявив, що пожежа спалахнула в сховищі відходів, де зберігалися в тому числі браковані батареї, проте вона не вплинула на виробничий процес.
При цьому представники міської пожежної служби повідомляють, що сталося загоряння батарей в одному з виробничих цехів.
Як повідомляв УНН, компанія Samsung пояснила, чому акумулятори Galaxy Note 7 спалахували.