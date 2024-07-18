Киев • УНН
В Кировоградской области 18 июля ввели график аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки оборудования. Аналогичные меры введены также на Днепропетровщине.
В Кировоградской области сегодня ввели аварийные отключения света, сообщили в Кировоградоблэнерго в четверг, пишет УНН.
Детали
«18.07.2024 с 14:21 по приказу НЭК Укрэнерго в связи с перегрузкой основного оборудования НЭК Укрэнерго по всей территории Кировоградской области вводится график аварийных отключений. В случае изменения ситуации сообщим дополнительно», - сообщили в облэнерго в Telegram.
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Аварийные отключения ввели и на Днепропетровщине.
На Днепропетровщине вводят экстренные отключения18 июля 2024, 11:51 • 8895 просмотров