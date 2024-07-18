Укрэнерго вводит экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Во время этих отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать.
Укрэнерго вводит экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области, графики стабилизационных отключений могут не действовать, сообщили в ДТЭК в четверг, передает УНН.
Укрэнерго вводит экстренные отключения в Днеропетровской области. Напомним, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать
Отмечается, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию.
В Киеве и 11 областях увеличили отключения света на фоне выхода из строя оборудования18 июля 2024, 07:50 • 24052 просмотра