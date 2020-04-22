В Кировоградской области уже 25 человек преодолели коронавирус
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на сегодня, 22 апреля, в Кировоградской области от коронавируса выздоровели 25 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
"Еще 8 жителей Кировоградской области, которые болели коронавирусом, выздоровели", - сообщил он.
По словам председателя ОГА, выздоровели семь жителей Кропивницкого: 53-летняя женщина, 66-летний мужчина, 30-летний мужчина, 40-летняя женщина, 25-летний мужчина, 45-летний мужчина и 49-летняя женщина, которая является медработником областного госпиталя ветеранов войны.
Вылечилась также 43-летняя женщина с Долинской, которая находилась с легкой формой коронавируса на самоизоляции.
"Всего в области зафиксировали уже 25 случаев выздоровления от COVID-19", - добавил Балонь.
По состоянию на 22 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 251 случай заболевания коронавирусом.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.