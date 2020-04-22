На Кiровоградщинi вже 25 людей подолали коронавiрус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на сьогоднi, 22 квiтня, на Кiровоградщинi вiд коронавiрусу одужало 25 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
"Ще 8 мешканців Кіровоградщини, які хворіли на коронавірус, одужали", - повідомив він.
Зі слів голови ОДА, одужали семеро жителів Кропивницького: 53-річна жінка, 66-річний чоловік, 30-річний чоловік, 40-річна жінка, 25-річний чоловік, 45-річний чоловік та 49-річна жінка, яка є медпрацівником обласного госпіталю ветеранів війни.
Вилікувалася також 43-річна жінка з Долинської, яка перебувала з легкою формою коронавірусу на самоізоляції.
"Загалом в області зафіксували вже 25 випадків одужань від COVID-19", - додав Балонь.
Станом на 22 квітня на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 251 випадок захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.