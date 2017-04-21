В Кировоградской области незаконно завладели около 900 тыс. грн

Согласно информации, в марте 2017 военной прокуратурой Кировоградского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Установлено, что в сентябре 2015 между Южным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту артезианской скважины и зданий трех военных городков.

Однако, как оказалось во время проведения контрольного обмера выполненных работ и сравнения с ответами актами, должностные лица фирмы-подрядчика значительно завысили объемы выполненных работ и оказанных услуг. В связи с этим на счета коммерсантов безосновательно перечислены бюджетные средства на общую сумму около 880 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, которые небрежно отнеслись к выполнению служебных обязанностей при принятии работ.

Напомним, в Киеве госрегистраторов уличили в незаконном отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности. Ущерб, нанесенный должностным лицом государству, составляет более 3 млн грн.