На Кіровоградщині незаконно заволоділи близько 900 тис. грн
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону розпочато кримінальні провадження за фактами незаконного заволодіння бюджетних коштів, призначених для ремонту військових містечок. Про це поінформували у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, у березні 2017 року військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Установлено, що у вересні 2015 року між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та приватним підприємством укладено договори з капітального ремонту артезіанської свердловини та будівель трьох військових містечок.
Проте, як виявилося під час проведення контрольного обміру виконаних робіт та порівняння з відповідими актами, посадові особи фірми-підрядника значно завищили обсяги виконаних робіт та наданих послуг. У зв’язку з цим на рахунки комерсантів безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму близько 880 тис. грн.
Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності службових осіб Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які недбало поставились до виконання службових обов’язків при прийнятті робіт.
Нагадаємо, у Києві держреєстраторів викрито у незаконному відчуженні об’єктів державної та комунальної власності. Збитки, завдані посадовою особою державі, складають понад 3 млн грн.