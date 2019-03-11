В Кировоградской области 17-летний парень совершил резню
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. 8 марта во селе Витязевка Бобринецкого района 17-летний парень совершил резню, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ Национальной полиции в области.
Резне предшествовал конфликт. Брат подозреваемого в убийстве и тяжких телесных повреждениях поссорился с местными мужчинами из-за своей жены. Несовершеннолетний приехал на авто на место происшествия. Из машины он выхватил нож. В результате один человек получил легкую травму ноги, второй — 1994 года рождения — находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мужчина 1988 года умер часом позже в реанимации местной ЦРБ.
После совершения преступления парень забрал брата и невестку, и они уехали.
Событие квалифицировали по ст. 115 УК. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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Как сообщал УНН, в Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции.