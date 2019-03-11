В Кировоградской области 17-летний парень совершил резню

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111039 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115283 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117942 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118471 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148323 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116302 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140912 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145081 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130438 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130444 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Кировоградской области 17-летний парень совершил резню

В Кировоградской области 17-летний парень совершил резню

Киев  •  УНН

 • 21752 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. 8 марта во селе Витязевка Бобринецкого района 17-летний парень совершил резню, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ Национальной полиции в области.

Резне предшествовал конфликт. Брат подозреваемого в убийстве и тяжких телесных повреждениях поссорился с местными мужчинами из-за своей жены. Несовершеннолетний приехал на авто на место происшествия. Из машины он выхватил нож. В результате один человек получил легкую травму ноги, второй — 1994 года рождения — находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мужчина 1988 года умер часом позже в реанимации местной ЦРБ.

После совершения преступления парень забрал брата и невестку, и они уехали.

Событие квалифицировали по ст. 115 УК. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

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Как сообщал УНН, в Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции.

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